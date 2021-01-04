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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Туманы и до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. По Украине сегодня на части территории пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются туманы, температура воздуха днем будет подниматься местами до 10 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Туманы и до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 4 января, в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В ближайшие сутки в Украине туманы.

Температура в западной и южной части в течение 4 января ночью от 2° мороза до 5° тепла, днем от 1° мороза до 7° тепла, на Закарпатье и юге - до 9-10° тепла.

В Киевской области 4 января временами небольшой дождь и мокрый снег. Температура в течение суток 0-3° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

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