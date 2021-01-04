Тумани та до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 4 січня, у західних, північних та центральних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. Найближчої доби в Україні тумани.

Температура у західній та південній частині протягом 4 січня вночі від 2° морозу до 5° тепла, вдень від 1° морозу до 7° тепла, на Закарпатті та півдні - до 9-10° тепла.

На Київщині 4 січня часом невеликий дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби 0-3° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.