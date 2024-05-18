Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.

Нефтеперерабатывающий завод в российском туапсе остановил свою работу после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В результате атаки украинского беспилотника на туапсинский нефтеперерабатывающий завод рф возник пожар, который повлек экстренную остановку предприятия.

По информации источников, беспилотники попали в установку по производству сжиженного нефтяного газа (LPG), тогда как установка дистилляции сырого сырья (CDU) осталась неповрежденной.

Также сообщается, что с технической точки зрения есть возможность обойти поврежденную установку LPG и перезапустить нефтеперерабатывающий завод относительно скоро.

Официальные представители "роснефти" не комментируют данную атаку.

Напомним,

Годовая мощность завода в туапсе составляет 12 миллионов метрических тонн (240 тысяч баррелей в сутки). Завод производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы, а также поставляет топливо в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур. В 2023 году завод переработал 9,378 миллиона тонн нефти, произведя 3,306 миллиона тонн газойля и 3,123 миллиона тонн мазута.

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников