На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

В рф вспыхнул пожар в туапсинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня утром в результате попытки террористической атаки с использованием двух беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в городе туапсе рф возник пожар на территории туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

По информации оперативного штаба краснодарского края, предоставленной ЕДДС туапсинского района, падение БпЛА повлекло за собой возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время специальные службы заняты тушением огня. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Местные жители информируют, что уже несколько минут звучит сирена в городе. Также поступила информация о проблемах со связью.

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