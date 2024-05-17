Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников
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российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников
Пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рф вспыхнул после атаки двух беспилотных летательных аппаратов, в результате которой никто не пострадал, но в городе сработали сирены.
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона
Двое гражданских, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения в результате российского обстрела жилых кварталов Корабельного района Херсона.
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества
Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов. Сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.
Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше
Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом, на котором будут представлены 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles, а также литературная программа с участием известных писателей и поэтов под лозунгом "Хрупкость существования".
краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф
В новороссийске, рф, произошли взрывы из-за атаки беспилотника на порт и нефтебазу, местные жители зафиксировали по меньшей мере 35 взрывов.
Палата представителей проголосовала за то, чтобы заставить Байдена прислать оружие Израилю на фоне конфликта в Газе
Возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла законопроект, который заставляет президента Байдена отправить оружие в Израиль, упрекая его за задержку доставки бомб на фоне призывов к Израилю лучше защищать гражданское население в его конфликте с ХАМАС.
ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших в результате нападений на Израиль
ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших во время нападений на Израиль 7 октября, по словам израильского военного представителя.
российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине
Пророссийские социальные сети распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы захватывают детские сады и больницы в Харьковской области, но эта информация не соответствует действительности, поскольку Вооруженные силы Украины придерживаются норм международного права и не используют никаких объектов в военных целях.
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров
Президент Байден подписал законопроект об авиации на сумму 105 миллиардов долларов, который усиливает безопасность, увеличивает количество авиадиспетчеров, финансирует безопасность взлетно-посадочных полос, обязывает возвращать деньги за отмененные рейсы, запрещает плату за семейные места и требует использования 25-часовых диктофонов в кабине экипажа.
Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана
Трое израильских солдат были ранены в результате атаки беспилотника, запущенного из южного Ливана в приграничном городе Метула, ответственность за удар взяла на себя Хезболла.