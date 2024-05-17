На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  110910 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  106076 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  131761 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  56430 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  128148 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135319 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140066 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150073 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167426 просмотра

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  413800 просмотра

На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рф вспыхнул после атаки двух беспилотных летательных аппаратов, в результате которой никто не пострадал, но в городе сработали сирены.

Война •   •  8007 просмотра
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

Двое гражданских, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения в результате российского обстрела жилых кварталов Корабельного района Херсона.

Общество •   •  9428 просмотра
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов. Сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.

УНН Lite •   •  8344 просмотра
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом, на котором будут представлены 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles, а также литературная программа с участием известных писателей и поэтов под лозунгом "Хрупкость существования".

Культура •   •  8704 просмотра
Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф

В новороссийске, рф, произошли взрывы из-за атаки беспилотника на порт и нефтебазу, местные жители зафиксировали по меньшей мере 35 взрывов.

Война •   •  10290 просмотра
краснодарский край: Атака БпЛА вызвала взрывы в порту и на нефтебазе в рф

Палата представителей проголосовала за то, чтобы заставить Байдена прислать оружие Израилю на фоне конфликта в Газе

Возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла законопроект, который заставляет президента Байдена отправить оружие в Израиль, упрекая его за задержку доставки бомб на фоне призывов к Израилю лучше защищать гражданское население в его конфликте с ХАМАС.

Новости Мира •   •  10137 просмотра
Палата представителей проголосовала за то, чтобы заставить Байдена прислать оружие Израилю на фоне конфликта в Газе

ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших в результате нападений на Израиль

ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших во время нападений на Израиль 7 октября, по словам израильского военного представителя.

Война •   •  11086 просмотра
ХАМАС удерживает тела двух граждан Таиланда, погибших в результате нападений на Израиль

российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

Пророссийские социальные сети распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы захватывают детские сады и больницы в Харьковской области, но эта информация не соответствует действительности, поскольку Вооруженные силы Украины придерживаются норм международного права и не используют никаких объектов в военных целях.

Война •   •  15241 просмотра
российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Президент Байден подписал законопроект об авиации на сумму 105 миллиардов долларов, который усиливает безопасность, увеличивает количество авиадиспетчеров, финансирует безопасность взлетно-посадочных полос, обязывает возвращать деньги за отмененные рейсы, запрещает плату за семейные места и требует использования 25-часовых диктофонов в кабине экипажа.

Новости Мира •   •  10607 просмотра
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

Трое израильских солдат были ранены в результате атаки беспилотника, запущенного из южного Ливана в приграничном городе Метула, ответственность за удар взяла на себя Хезболла.

политика •   •  11752 просмотра
Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана