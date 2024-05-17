На російському нафтопереробному заводі в туапсе спалахнула пожежа після атаки безпілотників
Київ • УНН
Пожежа на туапсинському нафтопереробному заводі в рф спалахнула після атаки двох безпілотних літальних апаратів, в результаті якої ніхто не постраждав, але в місті спрацювали сирени.
У рф спалахнула пожежа в туапсинському нафтопереробному заводі після атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Сьогодні вранці в результаті спроби терористичної атаки з використанням двох безпілотних літальних апаратів (БпЛА) в місті туапсе рф виникла пожежа на території туапсинського нафтопереробного заводу.
За інформацією оперативного штабу краснодарського краю, наданої ЄДДС туапсинського району, падіння БпЛА спричинило спалах на території нафтопереробного заводу. Наразі спеціальні служби зайняті гасінням вогню. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.
Місцеві мешканці інформують, що вже кільканадцять хвилин лунає сирена у місті. Також надійшла інформація щодо проблем зі зв'язком.
краснодарський край: Атака БпЛА спричинила вибухи в порту та на нафтобазі в рф17.05.24, 05:23 • 23512 переглядiв