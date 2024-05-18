Нафтопереробний завод у туапсе рф зупинив свою роботу після атаки українського БпЛА
Київ • УНН
Атака українського безпілотника спричинила пожежу та аварійну зупинку туапсинського нафтопереробного заводу в рф, пошкодивши установку з виробництва скрапленого газу, але залишивши неушкодженою установку з перегонки сирої нафти.
Нафтопереробний завод в російському туапсе зупинив свою роботу після атаки українського безпілотника. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У результаті атаки українського безпілотника на туапсинський нафтопереробний завод рф виникла пожежа, яка спричинила екстрену зупинку підприємства.
За інформацією джерел, безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого нафтового газу (LPG), тоді як установка дистиляції сирої сировини (CDU) залишилася неушкодженою.
Також повідомляється, що з технічної точки зору є можливість обійти пошкоджену установку LPG і перезапустити нафтопереробний завод відносно скоро.
Офіційні представники "роснефти" не коментують дану атаку.
Нагадаємо
Річна потужність заводу в туапсе становить 12 мільйонів метричних тонн (240 тисяч барелів на добу). Завод виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне паливо з високим вмістом сірки, а також постачає паливо в основному до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру. У 2023 році завод переробив 9,378 мільйона тонн нафти, виробивши 3,306 мільйона тонн газойлю та 3,123 мільйона тонн мазуту.
На російському нафтопереробному заводі в туапсе спалахнула пожежа після атаки безпілотників17.05.24, 06:21 • 25240 переглядiв