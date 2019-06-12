ЦИК зарегистрировала 135 кандидатов в народные депутаты Украины

Так, сегодня, 12 июня состоялось очередное заседание ЦИК, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук. Комиссия зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.



Таким образом, по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в частности: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 128, выдвинутых политическими партиями - 7.



Кроме того, Комиссия отказала в регистрации 2 кандидатам в народные депутаты: Ковалю В. Д., выдвинутого на внеочередных выборах народных депутатов Украины в порядке самовыдвижения в ОВО № 169, и Тарасову И.А., выдвинутого Либерально-демократической партией Украины в ОВО № 163, в связи с отсутствием необходимых документов.



Напомним, в ЦИК рассказали, когда партии и кандидаты в депутаты могут начать агитацию.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия уже сформировала все необходимые 199 окружных избирательных комиссий по выборам нардепов Украины на внеочередных парламентских выборах состоятся 21 июля 2019.