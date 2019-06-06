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ЦВК сформувала всі окружні виборчі комісії

ЦВК сформувала всі окружні виборчі комісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) вже сформувала всі необхідні 199 окружних виборчих комісій з виборів нардепів України на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року. Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.

Свої кандидатури до складу ОВК могли подати політичні партії, які мають депутатські фракції у Верховній Раді нинішнього скликання, а також політичні партії кандидатів у депутати, від яких було зареєстровано у загальнодержавному окрузі на останніх виборах депутатів парламенту. Всі вони могли подати не більше, як по одній кандидатурі до складу кожної окружної виборчої комісії. Кандидатури від партій, які мають фракції в парламенті, заносилися до складу окружних виборчих комісій автоматично, кандидатури від інших суб’єктів заносилися до ОВК із застосуванням механізму жеребкування. Таким чином, парламентські партії (фракції) могли претендувати на отримання двох осіб у складі окремих ОВК. 

Правом подати свої кандидатури до складу ОВК скористалися всі 6 партій, які мають парламентські фракції, а також 25 з 29 партій, які висували списки кандидатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Усі окружні виборчі комісії було утворено в максимальному складі (18 осіб) і всього до складу ОВК включено 3582 особи (з яких 59% - жінки). Основними віковими групами серед членів ОВК є особи віком від 31 до 50 років (таких нараховується майже 50%) і від 51 до 70 років (35%). 

Майже всі парламентські партії (фракції) делегували свої кандидатури до максимально можливої кількості ОВК (199-ти). Лише "Самопоміч" внесла свої кандидатури до складу 184 ОВК (з 199-ти). Загалом, найбільше кандидатур до складу ОВК (за результатами жеребкування та на основі фракційних квот) делегували "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (309 осіб), "Радикальна партія Олега Ляшка" (307 осіб), "Народний фронт" (305 осіб), "Батьківщина" (300 осіб) і "Опозиційний блок" (290 осіб). Ці чотири партії отримали по дві особи в складі близько половини утворених ОВК. За результатами жеребкування найбільше представництво в складі ОВК отримала партія "Відродження" (114 осіб) та партія "5.10" (114 осіб), найменше – "Сила людей" (47 осіб). 

Додамо, що реєстрація кандидатів у нардепи триватиме до 20 червня.

Раніше УНН повідомляв, що ЦВК уже зареєструвала 35 кандидатів у нардепи.

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