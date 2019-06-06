ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии

Свои кандидатуры в состав ОИК могли подать политические партии, которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде нынешнего созыва, а также политические партии кандидатов в депутаты, от которых зарегистрировано в общегосударственном округе на последних выборах депутатов парламента. Все они могли подать не более чем по одной кандидатуре в состав каждой окружной избирательной комиссии. Кандидатуры от партий, имеющих фракции в парламенте, заносились в состав окружных избирательных комиссий автоматически, кандидатуры от других субъектов заносились в ОИК с применением механизма жеребьевки. Таким образом, парламентские партии (фракции) могли претендовать на получение двух человек в составе отдельных ОИК.

Правом подать свои кандидатуры в состав ОИК воспользовались все 6 партий, которые имеют парламентские фракции, а также 25 из 29 партий, которые выдвигали списки кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года.

Все окружные избирательные комиссии было образовано в максимальном составе (18 человек) и всего в состав ОИК включено 3582 человека (из которых 59% — женщины). Основным возрастным группам среди членов ОИК являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (таких насчитывается около 50%) и от 51 до 70 лет (35%).

Почти все парламентские партии (фракции) делегировали свои кандидатуры в максимально возможного количества ОИК (199-ти). Только “Самопомощь” внесла свои кандидатуры в состав 184 ОИК (из 199-ти). В общем, больше кандидатур в состав ОИК (по результатам жеребьевки и на основе фракционных квот) делегировали “Блок Петра Порошенко” Солидарность “(309 человек),” Радикальная партия Олега Ляшко “(307 человек),” Народный фронт “(305 человек), “Батькивщина” (300 человек) и “Оппозиционный блок” (290 человек). Эти четыре партии получили по два человека в составе около половины образованных ОИК. по результатам жеребьевки наибольшее представительство в составе ОИК получила партия “Возрождение” (114 человек) и партия “5.10” (114 человек), меньше всего — “Сила людей” (47 человек).

Добавим, что регистрация кандидатов в нардепы продлится до 20 июня.

Ранее УНН сообщал, что ЦИК уже зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы.