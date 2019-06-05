ЦВК уже зареєструвала 35 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Центральна виборча комісія вже зареєструвала 35 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду 21 липня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Сьогодні на черговому засіданні комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме:
• Мартовицького А.В. – в ОВО № 36,
• Дячука Ю.В. – в ОВО № 207,
• Петрова В.В. – в ОВО № 221.
Таким чином, станом на 5 червня Комісія зареєструвала 35 кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 163 громадських організацій, як спостерігачів на парламентських виборах.