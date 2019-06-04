ЦВК зареєструвала 163 громадських організацій як спостерігачів на парламентських виборах

КИЇВ. 4 червня. УНН. Центральна виборча комісія звершила сьогодні надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Верховну Раду, що відбудуться 21 липня. Такий дозвіл отримали 163 громадських організацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.