ЦВК зареєструвала 163 громадських організацій як спостерігачів на парламентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Центральна виборча комісія звершила сьогодні надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Верховну Раду, що відбудуться 21 липня. Такий дозвіл отримали 163 громадських організацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, сьогодні на засіданні ЦВК, розглянувши відповідні клопотання, надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 28 громадським організаціям.
Таким чином, всього зареєстровано 163 громадських організацій у якості спостерігачів на позачергових виборах до Ради.
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Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду.
Також нагадаємо, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, які відбудуться 21 липня.