ЦВК зареєструвала уже 32 кандидатів у нардепи на позачергові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду, що відбудуться 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, сьогодні на засіданні ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме:
• Валентина Грижука та Альону Товкун в одномандатному виборчому окрузі №37 у Дніпропетровській області;
• Андрія Аксьонова - №50 у Донецькій області;
• Дмитра Чанова - №51 у Донецькій області;
• Наталію Іванову-Ємельяненко - №60 у Донецькій області;
• Олесю Василець - №114 у Луганській області;
• Сергія Червачова - №140 в Одеській області;
• Юрія Бублика - №145 у Полтавській області;
• Ігоря Лінчевського - №148 у Полтавській області,
• Всеволода Філімоненка - №211 у місті Київ;
• Анну Леденьову - №214 у місті Київ.
Таким чином, станом на 4 червня, зареєстровано 32 кандидати в народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.
Нагадаємо, на проведення позачергових виборів до Ради виділено близько 2 млрд грн.