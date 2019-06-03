На проведення позачергових виборів до Ради виділено близько 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила розподіл коштів на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня у сумі близько 2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту ЦВК у Facebook.
"Під час сьогоднішнього засідання Комісія затвердила Розподіл коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, на загальну суму 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.
Так, у вказаному Розподілі видатки ЦВК складають 406,8 млн грн
На окружні виборчі комісії розподілено 51,2 млн грн, на дільничні виборчі комісії – 1,2 млрд грн. Разом з тим передбачено і резерв коштів, який складає 271,2 млн грн.
Нагадаємо, ЦВК станом на 31 травня зареєструвала 90 громадських організацій як спостерігачів на виборах до ВР.