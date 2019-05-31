ЦВК зареєструвала ще 40 громадських організацій як спостерігачів на виборах до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Центральна виборча комісія, станом на 31 травня, надала дозвіл ще 40 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Під час сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України ще 40 громадським організаціям.
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“Таким чином, станом на 31 травня 2019 року Комісія надала дозвіл 90 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з позачергових парламентських виборів.