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ЦВК провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу ОВК

ЦВК провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу ОВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

"У режимі засідання Комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, яким було визначено, що до складу ОВК входитимуть, окрім кандидатур від шести політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, представники 25 політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року", - повідомили у Комісії.

Нагадаємо, для виготовлення виборчих бюлетенів до 21 липня, коли відбудуться позачергові парламентські вибори в Україні, необхідно близько 600 т паперу. Орієнтовна вартість друку й доставки виборчих бюлетенів складає 295 млн грн.

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