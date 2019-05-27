На виготовлення бюлетенів до виборів у Раду знадобиться близько 600 т паперу - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Для виготовлення виборчих бюлетенів до 21 липня, коли відбудуться позачергові парламентські вибори в Україні, необхідно близько 600 т паперу. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Кількість бюлетенів – в два рази більша, очевидно, для їх виготовлення необхідно вдвічі більше матеріалів – це майже 600 т паперу, який також треба заздалегідь виготовити", - зазначила Бернацька.
За її словами, з огляду на дуже стислі терміни підготовки до парламентських виборів, ЦВК ризикує не встигнути провести вчасно всі тендерні процедури, пов’язані, зокрема, з виготовленням виборчих бюлетенів.
При цьому вона додала, що найбільший ризик полягає в тому, що Антимонопольний комітет може заблокувати результати уже проведених тендерів у разі, якщо в нього будуть сумніви щодо процедури їх проведення.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".