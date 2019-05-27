У ЦВК назвали вартість друку бюлетенів на парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Орієнтовна вартість друку й доставки виборчих бюлетенів для проведення парламентських виборів 21 липня складає 295 млн грн. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Очікувана вартість виборчих бюлетенів – 295 млн грн. Бюлетенів необхідно буде виготовити приблизно вдвічі більше, ніж на президентських виборах, оскільки в нас вибори на багатомандатних округах (понад 30 млн шт.) і вибори на загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі – це теж понад 30 млн бюлетенів", - підкреслив Радченко.
За його словами, крім того, очікувана вартість тендеру на виготовлення і доставку понад 3 тис. виборчих скриньок складає понад 11 млн грн, а послуги з виготовлення і доставки архівних боксів складуть, попередньо, понад 4 млн грн.
"ЦВК 25 травня було оголошено 4 лоти по публічних закупівлях. Перший - закупівля послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів політичних партій кандидатів у народні депутати, які зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Очікувана вартість цих торгів – понад 14 млн грн. Наступне – закупівля послуг з виготовлення та доставки бланків протоколів дільничних, окружних виборчих комісій і бланків актів тощо. Очікувана вартість цього тендеру – понад 20 млн грн", - зазначив Радченко.
При цьому він додав, що, згідно з законом, за 10 днів до голосування мають бути доставлені інформаційні плакати виборчих партій, які також друкуватимуться за державні кошти.
Втім наразі найболючішим питанням для ЦВК є те, що невідомо кількість партій, які підуть на вибори і неможливо обрати друкарню – через відсутність чітких вимог до довжини друкарських верстатів, яка залежатиме від кількості партій і довжини виборчого бюлетеня.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".