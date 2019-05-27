У ЦВК назвали вартість друку бюлетенів на парламентські вибори

"Очікувана вартість виборчих бюлетенів – 295 млн грн. Бюлетенів необхідно буде виготовити приблизно вдвічі більше, ніж на президентських виборах, оскільки в нас вибори на багатомандатних округах (понад 30 млн шт.) і вибори на загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі – це теж понад 30 млн бюлетенів", - підкреслив Радченко.

За його словами, крім того, очікувана вартість тендеру на виготовлення і доставку понад 3 тис. виборчих скриньок складає понад 11 млн грн, а послуги з виготовлення і доставки архівних боксів складуть, попередньо, понад 4 млн грн.

"ЦВК 25 травня було оголошено 4 лоти по публічних закупівлях. Перший - закупівля послуг з виготовлення та доставки інформаційних плакатів політичних партій кандидатів у народні депутати, які зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Очікувана вартість цих торгів – понад 14 млн грн. Наступне – закупівля послуг з виготовлення та доставки бланків протоколів дільничних, окружних виборчих комісій і бланків актів тощо. Очікувана вартість цього тендеру – понад 20 млн грн", - зазначив Радченко.

При цьому він додав, що, згідно з законом, за 10 днів до голосування мають бути доставлені інформаційні плакати виборчих партій, які також друкуватимуться за державні кошти.

Втім наразі найболючішим питанням для ЦВК є те, що невідомо кількість партій, які підуть на вибори і неможливо обрати друкарню – через відсутність чітких вимог до довжини друкарських верстатів, яка залежатиме від кількості партій і довжини виборчого бюлетеня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".