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В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней на парламентские выборы

В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней на парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 16466 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Ориентировочная стоимость печати и доставки избирательных бюллетеней для проведения парламентских выборов 21 июля составляет 295 млн грн. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней - 295 млн грн. Бюллетеней необходимо будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку у нас выборы на многомандатных округах (более 30 млн шт.) и выборы на общенациональном многомандатном избирательном округе - это тоже более 30 млн бюллетеней", - подчеркнул Радченко.

По его словам, кроме того, ожидаемая стоимость тендера на изготовление и доставку более 3 тыс. избирательных ящиков составляет свыше 11 млн грн, а услуги по изготовлению и доставке архивных боксов составят, предварительно, более 4 млн грн.

"ЦИК 25 мая было объявлено 4 лота по публичным закупкам. Первый - закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов - более 14 млн грн. Следующее - закупка услуг по изготовлению и доставке бланков протоколов участковых, окружных избирательных комиссий и бланков актов и тому подобное. Ожидаемая стоимость этого тендера - более 20 млн грн", - отметил Радченко.

При этом он добавил, что, согласно закону, за 10 дней до голосования должны быть доставлены информационные плакаты избирательных партий, которые также будут печататься за государственные средства.

Впрочем, пока болезненным вопросом для ЦИК является то, что неизвестно количество партий, которые пойдут на выборы и невозможно выбрать типографию - из-за отсутствия четких требований к длине печатных станков, которая будет зависеть от количества партий и длины избирательного бюллетеня.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли пкасательно необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

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