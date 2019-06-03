На проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Так, в указанном распределении расходов ЦИК составляют 406,8 млн грн

На избирательные комиссии распределено 51,2 млн грн, на участковые избирательные комиссии - 1,2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрено и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Напомним, ЦИК по состоянию на 31 мая зарегистрировала 90 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР.