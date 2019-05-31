Вибори до Ради: ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, які відбудуться 21 липня. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК, передає УНН.
"… ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомили у прес-службі, з урахуванням обовʼязкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій та із застосуванням механізму жеребкування усього до складу зазначених комісій включається 3 582 особи.
Відтак усі 199 комісій утворюються у максимальному складі 18 осіб.
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори.