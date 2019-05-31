ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати України для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Комісія зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування”, - йдеться в повідомленні.
Таким чином, станом на 31 травня Комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування.
Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації одному з кандидатів в нардепи.