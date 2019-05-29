ЦВК відмовила в реєстрації одному з кандидатів в нардепи

КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було відмовлено в реєстрації одного кандидата в народні депутати. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.