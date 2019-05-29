ЦВК відмовила в реєстрації одному з кандидатів в нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було відмовлено в реєстрації одного кандидата в народні депутати. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
“29 травня відбулося друге засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук. Комісія відмовила в реєстрації кандидата в народні депутати України Сольвара Р.М., висунутого в порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі № 91 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що відповідне рішення було прийняте у звʼязку з тим, що подані до ЦВК зазначеним кандидатом документи не відповідають вимогам Закону України “Про вибори народних депутатів України”.
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Раніше УНН повідомляв, що ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори.