ЦВК зареєструвала 20 громадських організацій як спостерігачів на позачергових виборах

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року 20 громадським організаціям. А саме: Всеукраїнським громадським організаціям "Громадянська мережа "ОПОРА" та "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ", а також громадським організаціям "АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ", "ВИБОРЧА ПЛАТФОРМА "ДОСВІД", "АВТО ЄВРО СИЛА", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА "ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА", "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ БАТЬКІВЩИНИ", "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ УКРАЇНИ", "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "НАШІ", "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань", "КИЇВ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!", "Міжнародний Антикримінальний Альянс", "Моніторингова місія за виборами в Україні у 2019 році", "НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА", "Об’єднання "Народний захисник", "ПАРТІЯ МИКОЛАЇВЦІВ", "СВІДОМЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ", "ЦЕНТР ЗАХИСТУ КИЯН!", "ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ", "Центр професійної та трудової реабілітації інвалідів судової системи".

Водночас Комісія відмовила в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року громадським організаціям "ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ" та "Молодіжна платформа "Майбутнє", оскільки питання спостереження за виборчим процесом не належать до їх статутної діяльності.



Раніше, ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори.