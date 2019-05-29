ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала першого кандидата в народні депутати для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 214 на позачергових виборах Володимира Пригладя, який балотувався як самовисуванець.
14 голосів "за".
Як повідомляв УНН, у ЦВК прокоментували законопроект Зеленського щодо держзакупівель.
Крім того, у ЦВК назвали вартість друку бюлетенів на парламентські вибори.
ЦВК затвердила план оргзаходів з підготовки до позачергових виборів у Раду