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ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори

ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергові вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала першого кандидата в народні депутати для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

Комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 214 на позачергових виборах Володимира Пригладя, який балотувався як самовисуванець.

14 голосів "за". 

Як повідомляв УНН, у ЦВК прокоментували законопроект Зеленського щодо держзакупівель. 

Крім того, у ЦВК назвали вартість друку бюлетенів на парламентські вибори

ЦВК затвердила план оргзаходів з підготовки до позачергових виборів у Раду

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