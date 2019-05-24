ЦВК затвердила план оргзаходів з підготовки до позачергових виборів у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
За даними прес-служби, Комісія також затвердила Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Це було зроблено з метою забезпечення однакового застосування законодавства про вибори народних депутатів України.
Як повідомляв УНН, ЦВК оприлюднила номер рахунку для застави на виборах до парламенту.
Нагадаємо, ЦВК звернулася до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".