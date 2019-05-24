ЦВК оприлюднила номер рахунку для застави на виборах до парламенту

Центральна виборча комісія повідомляє:

“отримувач: Центральна виборча комісія,

код отримувача (ЄДРПОУ): 21661450,

рахунок отримувача: 37318027000016,

банк отримувача: Державна казначейська служба України,

код банку отримувача (МФО): 820172,

призначення платежу: грошова застава кандидата у народні депутати України”.

У ЦВК повідомили також, що розмір грошової застави внесеної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі становить 4 млн 173 тис. грн.

Партія, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування сплачує 41 тис. 730 грн.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради призначені Указом Президента на 21 липня.