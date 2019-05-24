ЦВК оприлюднила номер рахунку для застави на виборах до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Оприлюднений номер спеціального рахунку Центральної виборчої комісії, відкритого для зарахування грошової застави кандидатів у народні депутати України, повідомляє УНН.
Центральна виборча комісія повідомляє:
“отримувач: Центральна виборча комісія,
код отримувача (ЄДРПОУ): 21661450,
рахунок отримувача: 37318027000016,
банк отримувача: Державна казначейська служба України,
код банку отримувача (МФО): 820172,
призначення платежу: грошова застава кандидата у народні депутати України”.
У ЦВК повідомили також, що розмір грошової застави внесеної партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі становить 4 млн 173 тис. грн.
Партія, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування сплачує 41 тис. 730 грн.
Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради призначені Указом Президента на 21 липня.