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6 марта, 19:19 • 137462 просмотра

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ЦИК обнародовал номер счета для залога на выборах в парламент

ЦИК обнародовал номер счета для залога на выборах в парламент

Киев  •  УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Обнародованный номер специального счета Центральной избирательной комиссии, открытого для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины, сообщает УНН.

Центральная избирательная комиссия сообщает:

"Получатель: Центральная избирательная комиссия,
код получателя (ОКПО): 21661450,
счет получателя: 37318027000016,
банк получателя: Государственная казначейская служба Украины,
код банка получателя (МФО): 820172,
назначение платежа: денежный залог кандидата в народные депутаты Украины".

В ЦИК сообщили также, что размер денежного залога внесенной партии, выдвинувшей избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе составляет 4 млн 173 тыс. грн.

Партия, выдвинувшая кандидата в депутаты в одномандатном округе, кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения платит 41 тыс. 730 грн.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены Указом Президента на 21 июля.

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