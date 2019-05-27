У ЦВК прокоментували законопроект Зеленського щодо держзакупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Законопроект щодо державних закупівель, який був внесений в парламент на позачерговому засіданні новим Президентом Володимиром Зеленським, цілком вирішує проблему підготовки до позачергових парламентських виборів. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Той законопроект, який був внесений окремо Президентом України безпосередньо в день позачергового засідання Верховної Ради - так", - зазначила Сліпачук, відповідаючи на запитання журналістів, чи вирішує зареєстрований у Раді проект закону проблему із державними закупівлями при підготовці до виборів 21 липня.
При цьому заступник голови ЦВК Євген Радченко додав, що за текстом законопроекту з-під дії закону про публічні закупівлі виводяться тільки окремі види тендерних процедур – зокрема, послуги із виготовлення та доставки виборчих бюлетенів.
Нагадаємо, у Раду внесли і відразу відкликали зміни до публічних закупівель щодо виборів.