ЦИК уже зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы

Сегодня на очередном заседании комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а именно:

• Мартовицкого А.В. - в ОВО № 36,

• Дячука Ю.В. - в ОВО № 207,

• Петрова В.В. - в ОВО № 221.

Таким образом, по состоянию на 5 июня, Комиссия зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 163 общественных организаций, в качестве наблюдателей на парламентских выборах.