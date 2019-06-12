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ЦВК зареєструвала 135 кандидатів у народні депутати України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 135 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.

ЦВК зареєструвала 135 кандидатів у народні депутати України

Так, сьогодні, 12 червня відбулось чергове засідання ЦВК, яке провела голова Комісії Тетяна Сліпачук. Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування.

Таким чином, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, зокрема: які балотуються у порядку самовисування – 128, висунутих політичними партіями – 7.

Окрім того, Комісія відмовила в реєстрації 2 кандидатів у народні депутати: Коваля В. Д., висунутого на позачергових виборах народних депутатів України в порядку самовисування в ОВО № 169, та Тарасова І.О., висунутого Ліберально-демократичною партією України в ОВО № 163, у зв’язку з відсутністю необхідних документів.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія вже сформувала всі необхідні 199 окружних виборчих комісій з виборів нардепів України на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.

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