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У ЦВК повідомили, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію

У ЦВК повідомили, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію

Київ • УНН

 • 12072 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Центральній виборчій комісії повідомили, коли політичні партії, які висуватимуть кандидатів та осіб, які балотуватимуться в депутати, можуть розпочинати передвиборчу агітацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.

"Партії, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, та кандидати в депутати, які зареєстровані в одномандатних виборчих округах, мають право розпочати свою передвиборну агітацію з наступного дня після прийняття Комісією рішення про реєстрацію їх кандидатами (частина перша статті 70 Закону України "Про вибори народних депутатів України")", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня передвиборна агітація закінчується о 24 годині 19 липня 2019 року. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення визначених Законом строків забороняється.

"Окремо Комісія наголошує про заборону проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певну партію чи кандидата або згадуванням назви партії чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців. Інші обмеження щодо ведення передвиборної агітації встановлено також статтею 74 вищезгаданого Закону", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) вже сформувала всі необхідні 199 окружних виборчих комісій з виборів нардепів України на позачергових парламентських виборах, що відбудуться 21 липня 2019 року.

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