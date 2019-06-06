У ЦВК повідомили, коли партії та кандидати в депутати можуть розпочати агітацію

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Центральній виборчій комісії повідомили, коли політичні партії, які висуватимуть кандидатів та осіб, які балотуватимуться в депутати, можуть розпочинати передвиборчу агітацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.