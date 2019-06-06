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В ЦИК сообщили, когда партии и кандидаты в депутаты смогут начать агитацию

В ЦИК сообщили, когда партии и кандидаты в депутаты смогут начать агитацию

Киев  •  УНН

 • 12069 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Центральной избирательной комиссии сообщили, когда политические партии, которые будут выдвигать кандидатов и лиц, которые будут баллотироваться в депутаты, могут начинать предвыборную агитацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Партии, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатном избирательном округе, и кандидаты в депутаты, зарегистрированные в одномандатных избирательных округах, имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после принятия Комиссией решения о регистрации их кандидатами (часть первая статьи 70 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины")", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 19 июля 2019 года. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных Законом сроков запрещается.

"Отдельно Комиссия настаивает на запрете проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая предвыборная агитация, которая сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию или кандидата или упоминанием названия партии или имени кандидата, считается косвенным подкупом избирателей. Другие ограничения по ведению предвыборной агитации установлено также статьей 74 вышеупомянутого Закона", - отмечается в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже сформировала все необходимые 199 окружных избирательных комиссии по выборам нардепов Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019.

Украинские Национальные Новости

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