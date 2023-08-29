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В этом году 240 тысяч школьников Киева будут учиться очно

В этом году 240 тысяч школьников Киева будут учиться очно

Киев • УНН

 • 420077 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. 240 тысяч столичных школьников будут учиться оффлайн, что в 2,5 раза больше чем в прошлом году. Киев увеличил вместимость укрытий, и сделал там ремонты. В школах предусмотрена смешанная система обучения, однако начальная школа будет учиться исключительно очно, пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Родители 240 тысяч школьников согласились на обучение своих детей в школах столицы с первого сентября.

"240 тысяч – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда только 94 тысячи родителей решили отправить детей на офлайн-обучение. И это при том, что в прошлом учебном году две трети дней прошли с прерыванием уроков из-за воздушной тревоги, а каждая четвертая ночь была без сна по тем же причинам. Педагоги четко выполняют свои функции, защищая наших детей и держа образовательный процесс на высоком уровне. Как результат – 762 школьника Киева получили наивысший балл во время основной сессии Национального мультимедийного теста", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, в этом году основное внимание город уделил ремонтам и модернизации укрытий, приведя их в необходимое состояние в соответствии с требованиями и увеличением количества мест.

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"На сегодняшний день 417 школ из 420 имеют укрытия, в которых нам удалось обеспечить почти 190 тысяч мест. То есть в тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения. В частности возможно использование такого механизма как вторая смена или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако – исключительно для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться исключительно офлайн", – отметил Валентин Мондриевский.

В 2023 году учебные заведения столицы сохранили все возможные форматы обучения. Таким образом, обеспечили непрерывный образовательный процесс и для тех, кто находится за пределами столицы и не имеет возможности присоединиться к очному процессу. А также – технические возможности для работы педагогов в условиях военного положения.

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