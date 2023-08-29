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Цього року 240 тисяч школярів Києва навчатимуться очно

Цього року 240 тисяч школярів Києва навчатимуться очно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. 240 тисяч столичних школярів навчатимуться офлайн, що в 2,5 рази більше ніж торік. Київ збільшив місткість укриттів, та зробив там ремонти. В школах передбачена змішана система навчання, однак початкова школа буде навчатись винятково очно, пише УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Батьки 240 тисяч школярів погодились на навчання своїх дітей у школах столиці із першого вересня.

"240 тисяч – це в 2,5 рази більше, ніж минулого року, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання. І це при тому, що в минулому навчальному році дві третини днів пройшли з перериванням уроків через повітряну тривогу, а кожна четверта ніч була без сну з тих самих причин. Освітяни чітко виконують свої функції, захищаючи наших дітей і тримаючи освітній процес на високому рівні. Як результат – 762 школяра Києва отримали найвищий бал під час основної сесії Національного мультимедійного тесту", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, цьогоріч основну увагу місто приділило ремонтам та модернізації укриттів, привівши їх до необхідного стану відповідно до вимог та збільшення кількості місць.

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"На сьогоднішній день 417 шкіл із 420 мають укриття, у яких нам вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн", – зазначив Валентин Мондриївський.

У 2023 році заклади освіти столиці зберегли всі можливі формати навчання. Таким чином, забезпечили безперервний освітній процес і для тих, хто знаходиться за межами столиці та не має змоги доєднатись до очного процесу. А також – технічні можливості для роботи освітян в умовах воєнного стану.

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