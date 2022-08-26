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Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Европейские цены на электроэнергию взлетели к новым рекордам в пятницу, предвещая суровую зиму, поскольку вторжение россии в Украину наносит экономический ущерб всему континенту. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня

Детали

Контракт на год вперед на электроэнергию в Германии достиг 995 евро (995 долларов США) за мегаватт-час, тогда как французский эквивалент превысил 1100 евро, что более чем в десять раз больше в обеих странах по сравнению с прошлым годом.

В Великобритании регулятор энергетики Ofgem заявил, что с 1 октября почти вдвое увеличит предельные цены на электроэнергию и газ до среднего уровня 3549 фунтов стерлингов (4197 долларов США) в год.

Чешская Республика, председательствующая в Европейском союзе, объявила в пятницу, что созывает саммит ЕС по энергетическому кризису «в кратчайшие сроки».

Остановка нескольких ядерных реакторов из-за проблем с коррозией способствовала росту цен на электроэнергию во Франции, поскольку производство электроэнергии в стране резко сократилось. В четверг только 24 из 56 реакторов, эксплуатируемых энергетическим гигантом EDF, работали.

Франция, традиционно экспортировавшая электроэнергию, стала импортером.

Заводы по производству аммиака — ингредиента для производства удобрений — объявили на этой неделе об остановке своей деятельности в Польше, Италии, Венгрии и Норвегии.

Дополнение

Пятая часть электроэнергии в Европе производится электростанциями, работающими на газе, поэтому перебои в поставках неизбежно приводят к росту цен.

Европейские цены на газ в пятницу достигли 341 евро за МВтч, что близко к рекордно высокому уровню 345 евро, достигнутому в марте.

В последние дни и недели страны объявили о кампаниях по энергосбережению, чтобы побудить население снизить энергопотребление зимой.

Германия объявила в среду, что температура в государственных административных учреждениях этой зимой будет ограничена 19 градусами по Цельсию, а горячая вода будет отключена. Мероприятия Германии также включают в себя запрет на подогрев частных бассейнов с сентября и в течение шести месяцев, пока действует указ.

Финляндия призывает своих граждан снижать температуру в термостате, реже принимать душ и проводить меньше времени в саунах, являющихся национальной традицией.

Французские домохозяйства пока защищены ограничением цен на энергоносители до 31 декабря.

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