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The New York Times

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Фінів закликали менше відвідувати сауни через брак енергії

Київ • УНН

 • 172389 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Цієї зими фінів закликають вимикати термостати, рідше приймати душ і проводити менше часу в улюблених саунах. Європа стикнулася з енергетичною кризою після війни росії в Україні. Про це пише УНН посилаючись на AFP.

Фінів закликали менше відвідувати сауни через брак енергії

Деталі

Цього тижня було оголошено проведення загальнонаціональної кампанії з енергозбереження.
Кампанія, що отримає назву «На градус нижче», буде запущена 10 жовтня. На додаток до зниження опалення та скорочення часу прийняття душу фінам буде рекомендовано скоротити час відвідування сауни.

Приблизно три мільйони саун на 5,5 мільйонів людей є традиційним фінським закладом.

В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії кампанія також закликатиме фінів витрачати менше часу на розважальну електроніку, відключати опалення в гаражі та економити на бензині, рухаючись повільніше.

Компанія з енергозбереження проводиться у Фінляндії вперше після нафтової кризи 1970-х років.

Додамо

У травні російський енергетичний гігант «Газпром» припинив постачання до сусідньої Фінляндії після того, як Гельсінкі відмовився платити по рахунках у рублях, чого Москва зажадала у спробі обійти фінансові санкції.

2021 року «Газпром» постачав близько двох третин газу, що споживається в країні, але лише вісім відсотків від загального енергоспоживання.

Gasum, фінська державна енергетична компанія, заявила, що використовуватиме інші джерела, такі як трубопровід Balticconnector, який пов'язує Фінляндію з іншим членом ЄС Естонією.

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