Финов призвали меньше посещать сауны из-за нехватки энергии

Детали

На этой неделе было объявлено проведение общенациональной кампании по энергосбережению.

Кампания, получившая название «На градус ниже», будет запущена 10 октября. Вдобавок к снижению отопления и сокращению времени принятия душа финнам будет рекомендовано сократить время посещения сауны.

Приблизительно три миллиона саун на 5,5 миллионов человек являются традиционным финским заведением.

В условиях стремительного роста цен на энергоносители кампания также будет призывать финнов тратить меньше времени на развлекательную электронику, отключать отопление в гараже и экономить на бензине, двигаясь медленнее.

Компания по энергосбережению проводится в Финляндии впервые после нефтяного кризиса 1970-х годов.

Добавим

В мае российский энергетический гигант «Газпром» прекратил поставки в соседнюю Финляндию после того, как Хельсинки отказался платить по счетам в рублях, чего Москва потребовала в попытке обойти финансовые санкции.

В 2021 году «Газпром» поставлял около двух третей потребляемого в стране газа, но лишь восемь процентов от общего энергопотребления.

Gasum, финская государственная энергетическая компания, заявила, что будет использовать другие источники, такие как трубопровод Balticconnector, связывающий Финляндию с другим членом ЕС Эстонией.