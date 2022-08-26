Ціни на електроенергію в Європі досягли рекордного рівня

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Контракт на рік вперед на електроенергію в Німеччині досяг 995 євро (995 доларів США) за мегават-годину, тоді як французький еквівалент перевищив 1100 євро, що більш ніж у десять разів більше в обох країнах порівняно з минулим роком.

У Великій Британії регулятор енергетики Ofgem заявив, що з 1 жовтня майже вдвічі збільшить граничні ціни на електроенергію та газ до середнього рівня 3549 фунтів стерлінгів (4197 доларів США) на рік.

Чеська Республіка, яка головує в Європейському союзі, оголосила в п'ятницю, що зкличе саміт ЄС з енергетичної кризи «в найкоротші терміни».

Зупинка кількох ядерних реакторів через проблеми з корозією сприяла зростанню цін на електроенергію у Франції, оскільки виробництво електроенергії в країні різко скоротилося. У четвер лише 24 із 56 реакторів, що експлуатуються енергетичним гігантом EDF, працювали.

Франція, яка традиційно експортувала електроенергію, наразі стала імпортером.

Заводи з виробництва аміаку — інгредієнта для виробництва добрив — оголосили цього тижня про зупинення своєї діяльності у Польщі, Італії, Угорщині та Норвегії.

Доповнення

П'ята частина електроенергії в Європі виробляється електростанціями, що працюють на газі, тому перебої у постачаннях неминуче призводять до зростання цін.

Європейські ціни на газ у п'ятницю досягли 341 євро за МВтч, що близько до рекордно високого рівня 345 євро, досягнутого в березні.

В останні дні та тижні країни оголосили про кампанії з енергозбереження, щоб спонукати населення знизити енергоспоживання взимку.

Німеччина оголосила в середу, що температура в державних адміністративних установах цієї зими буде обмежена 19 градусами за Цельсієм, а гаряча вода буде відключена. Заходи Німеччини також включають заборону на підігрів приватних басейнів з вересня та протягом шести місяців, поки діє указ.

Фінляндія закликає своїх громадян знижувати температуру в термостаті, рідше приймати душ і проводити менше часу у саунах, що є національною традицією.

Французькі домогосподарства поки що захищені обмеженням цін на енергоносії до 31 грудня.

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