Німецький чиновник закликав використовувати мокру мочалку замість душу для економії енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Глава німецької землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречман заявив, що люди можуть значно заощадити, використовуючи мокру мочалку замість того, щоб "весь час" приймати душ. Про це УНН пише з посиланням на DW.
Деталі
В інтерв'ю газеті Südwest Presse про енергетичну кризу, з якою стикається Німеччина, Кречман розповів, які кроки він особисто робить, щоб не витрачати енергію марно.
Він сказав, що у нього є гігантська сонячна електростанція на даху його будинку, він їздить на електромобілі і обігріває лише одну кімнату.
На запитання, чи приймає він холодний душ, Кречман відповів, що діє навіть краще.
"Не завжди треба приймати душ. Зрештою, є мокрі мочалки та серветки для обличчя. Корисний винахід".
Кречманн управляє південно-західною німецькою провінцією на кордоні Франції та Швейцарії, у регіоні проживає близько 11 мільйонів людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина обмежить використання газу для виробництва електроенергії