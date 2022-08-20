Немецкий чиновник призвал использовать мокрую мочалку вместо душа для экономии энергии

Детали

В интервью газете Südwest Presse об энергетическом кризисе, с которым сталкивается Германия, Кречман рассказал, какие шаги он лично делает, чтобы не тратить энергию бесполезно.

Он сказал, что у него есть гигантская солнечная электростанция на крыше его дома, он ездит на электромобиле и обогревает только одну комнату.

На вопрос, принимает ли он холодный душ, Кречман ответил, что действует даже лучше.

"Не всегда нужно принимать душ. В конце концов есть мокрые мочалки и салфетки для лица. Полезное изобретение".

Кречманн управляет юго-западной германской провинцией на границе Франции и Швейцарии, в регионе проживает около 11 миллионов человек.

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