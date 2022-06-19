Німеччина обмежить використання газу для виробництва електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У неділю міністр економіки Німеччини заявив, що країна обмежить використання природного газу для виробництва електроенергії на тлі побоювань щодо можливого дефіциту, спричиненого скороченням поставок із росії. Про це УНН пише посилаючись на Associated Press.
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Міністр економіки Роберт Хабек сказав, що Німеччина спробує компенсувати цей крок за рахунок збільшення спалювання вугілля, що більше забруднює довкілля.
"Це гірко, але в цій ситуації просто необхідно знизити споживання газу", - сказав Хабек, член Партії зелених захисників довкілля.
Минулого тижня російська газова компанія "Газпром" оголосила, що різко скорочує постачання газопроводом "Північний потік-1" з технічних причин, але, за словами Хабека, політично мотивованими.
Німеччина, яка тривалий час сильно залежала від імпорту енергоносіїв із росії, почала значно скорочувати свій імпорт через війну в Україні.
Проте уряд наполягає на тому, що російський газ буде потрібен доти, доки не з'являться альтернативні джерела енергії, такі як ЗПГ, що доставляється морем. За останні місяці уряд Німеччини вжив заходів щодо заповнення сховищ газу до 90% до листопада, щоб забезпечити достатню кількість газу як паливо для опалення протягом зими.
Хабек сказав, що сховища, наразі завантажені на 56,7%, і все ще можуть заповнити дефіцит із росії за рахунок закупівель з інших країн, проте назвав ситуацію "серйозною" і сказав, що можуть знадобитися подальші заходи.
Уряд Німеччини нещодавно закликав громадян скоротити споживання енергії у світлі напруженої ситуації з постачанням.
"Очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб вивести нас із рівноваги, піднявши ціни і розділивши нас, — сказав Хабек. — Ми цього не допустимо".