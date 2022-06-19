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Германия ограничит использование газа для производства электроэнергии

Германия ограничит использование газа для производства электроэнергии

Киев • УНН

 • 122778 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В воскресенье министр экономики Германии заявил, что страна ограничит использование природного газа для производства электроэнергии на фоне опасений относительно возможного дефицита, вызванного сокращением поставок из россии. Об этом УНН пишет ссылаясь на Associated Press.

Детали

Министр экономики Роберт Хабек сказал, что Германия попытается компенсировать этот шаг за счет увеличения сжигания угля, больше загрязняющего окружающую среду.

"Это горько, но в этой ситуации просто необходимо снизить потребление газа", - сказал Хабек, член Партии зеленых защитников окружающей среды.

На прошлой неделе российская газовая компания "Газпром" объявила, что резко сокращает снабжение газопроводом "Северный поток-1" по техническим причинам, но, по словам Хабека, политически мотивированными.

Германия, которая долгое время сильно зависела от импорта энергоносителей из россии, стала значительно сокращать свой импорт из-за войны в Украине.

Однако правительство настаивает на том, что российский газ потребуется до тех пор, пока не появятся альтернативные источники энергии, такие как СПГ, доставляемое морем. За последние месяцы правительство Германии приняло меры по заполнению хранилищ газа до 90% до ноября, чтобы обеспечить достаточное количество газа как топливо для отопления в течение зимы.

Хабек сказал, что хранилища, загруженные на 56,7%, и все еще могут восполнить дефицит с россии за счет закупок из других стран, однако назвал ситуацию "серьезной" и сказал, что могут понадобиться дальнейшие меры.

Правительство Германии недавно призвало граждан сократить потребление энергии в свете напряженной ситуации со снабжением.

"Очевидно, что стратегия путина состоит в том, чтобы вывести нас из равновесия, подняв цены и разделив нас, — сказал Хабек. — Мы этого не допустим".

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