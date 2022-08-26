Чехи пропонують провести позачергове засідання Енергетичної ради ЄС

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«Ми перебуваємо в енергетичній війні з росією, і це завдає шкоди всьому ЄС. За погодженням з Єврокомісією та прем'єр-міністром Петром Фіалою я пропоную скликати позачергове засідання Енергетичної ради ЄС у найкоротші терміни», — написав Сікела у Twitter.

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Чеська Республіка нині головує в ЄС, вже запланувала чергову зустріч міністрів енергетики на жовтень.

Європейська комісія заявила цього місяця, що «в терміновому порядку оцінює різні можливості запровадження граничних цін на газ», не уточнивши, якої форми набудуть такі межі.

Брюссель заявив, що проведе консультації з країнами-членами ЄС щодо граничних цін і восени подасть пропозиції, якщо вони будуть потрібні.