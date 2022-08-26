Чехи предлагают провести внеочередное заседание Энергетического совета ЕС

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«Мы находимся в энергетической войне с россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром Петром Фиалой я предлагаю созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС в кратчайшие сроки», — написал Сикела в Twitter.

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Чешская Республика сейчас председательствует в ЕС, уже запланировала очередную встречу министров энергетики на октябрь.

Европейская комиссия заявила в этом месяце, что «в срочном порядке оценивает различные возможности введения предельных цен на газ», не уточнив, какую форму обретут такие ограничения.

Брюссель заявил, что проведет консультации со странами-членами ЕС по предельным ценам и осенью подаст предложения, если они потребуются.