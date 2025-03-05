Цензура "Евровидения-2025" не пропустила песню Мальты из-за пикантного слова
Киев • УНН
Европейский вещательный союз запретил использование мальтийского слова kant в песне представительницы Мальты Мирианы Конте. Мальтийский вещатель должен до 10 марта изменить текст песни или выбрать новую композицию.
Европейский вещательный союз (EBU) запретил мальтийское слово kant, которое использовала в тексте своей песни представительница Мальты Мириана Конте. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram, пишет УНН.
Хотя я шокирована и разочарована, особенно учитывая, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится - Дива не упадет
Отмечается, что национальный вещатель Мальты может изменить текст песни или выбрать новую до 10 марта.
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Во время жеребьевки определили порядок выступлений стран на Евровидении-2025 в Базеле. Украина выступит 13 мая вместе со Швецией, Словенией и другими странами в первой половине первого полуфинала.
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