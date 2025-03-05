Цензура "Євробачення-2025" не пропустила пісню Мальти через пікантне слово
Київ • УНН
Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.
Європейська мовна спілка (EBU) заборонила мальтійське слово kant, яке застосувала в тексті своєї пісні представниця Мальти Міріана Конте. Про це виконавиця повідомила у своєму Instagram, пише УНН.
Хоч я й шокована і розчарована, особливо зважаючи на те, що в нас залишилося менше тижня до подачі пісні, я обіцяю вам: шоу продовжиться - Діва не впаде
Зазначається, що національний мовник Мальти може змінити текст пісні або вибрати нову до 10 березня.
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