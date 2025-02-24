Конкурсант від Італії відмовився від виступу на Євробаченні-2025: в чому причина

Італійський виконавець Olly через тиждень після перемоги у національному відборі до Євробачення-2025 відмовився від участі у пісенному конкурсі. Про це він повідомив в Instagram, інформує УНН.

Деталі

За словами співака, йому довелося обирати між поїздкою в Базель на Євробачення і сольним концертним туром, адже їхні дати збігалися.

Не думаю, що ви засмутитеся, якщо я перенесу концерти заради Євробачення, але я твердо переконаний, що мені потрібно розібратися у всьому, що зі мною відбувається, перш ніж дивитися в майбутнє, щоб продовжити мої улюблені живі концерти, про які я завжди говорю з нескінченною гордістю - пояснив своє рішення виконавець.

Він також подякував своїм прихильникам за підтримку в національному відборі і побажав успіху тому, хто представлятиме Італію на Євробаченні замість нього.

"Хтось може сказати, що я відмовляюся від мрії, але я вірю, що просто вирішив жити нею у своєму власному темпі", - резюмував Olly.

Нагадаємо

Гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray" переміг у національному відборі пісні-представниці України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", що пройде в травні у Швейцарії. Як і в попередні роки, переможця відбору було визначено за результатами голосування журі (половина балів) та глядачів (інша половина балів).

Скандальне Євробачення-2025: представниця Ірландії співатиме пісню, авторкою якої є росіянка