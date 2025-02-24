Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Итальянский певец Olly отказался от участия в Евровидении-2025 из-за совпадения дат с его сольным туром. Артист решил сосредоточиться на концертах вместо поездки в Базель.

Итальянский исполнитель Olly через неделю после победы в национальном отборе на Евровидение-2025 отказался от участия в песенном конкурсе. Об этом он сообщил в Instagram, информирует УНН.

Детали

По словам певца, ему пришлось выбирать между поездкой в Базель на Евровидение и сольным концертным туром, ведь их даты совпадали.

Не думаю, что вы расстроитесь, если я перенесу концерты ради Евровидения, но я твердо убежден, что мне нужно разобраться во всем, что со мной происходит, прежде чем смотреть в будущее, чтобы продолжить мои любимые живые концерты, о которых я всегда говорю с бесконечной гордостью

- объяснил свое решение исполнитель.

Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку в национальном отборе и пожелал успеха тому, кто будет представлять Италию на Евровидении вместо него.

"Кто-то может сказать, что я отказываюсь от мечты, но я верю, что просто решил жить ею в своем собственном темпе", - резюмировал Olly.

Напомним

Группа Ziferblat с песней "Bird Of Pray" победила в национальном отборе песни-представительницы Украины на международном конкурсе "Евровидение-2025", который пройдет в мае в Швейцарии. Как и в предыдущие годы, победитель отбора был определен по результатам голосования жюри (половина баллов) и зрителей (другая половина баллов).

Скандальное Евровидение-2025: представительница Ирландии будет петь песню, автором которой является россиянка12.02.25, 13:58 • 27978 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

КультураНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
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