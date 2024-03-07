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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 14:19  •  8093 просмотра

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Российские войска обстреливают центр и один из районов Херсона, жителей призывают оставаться в укрытии.

Российские войска обстреливают центральную часть и Корабельный район города Херсон, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия обстреливает центральную часть и Корабельный район Херсона! Находитесь в безопасных местах! Берегите себя!

- написал Прокудин в Telegram.

На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА7 марта 2024, 13:57 • 11337 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
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