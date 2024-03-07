Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреливают центр и один из районов Херсона, жителей призывают оставаться в укрытии.
Российские войска обстреливают центральную часть и Корабельный район города Херсон, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия обстреливает центральную часть и Корабельный район Херсона! Находитесь в безопасных местах! Берегите себя!
На Херсонщине 60-летний мужчина подорвался на российской мине - ОВА7 марта 2024, 13:57 • 11337 просмотров
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