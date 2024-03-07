Центр Херсона в очередной раз под ударом армии рф - ОВА

Нельзя исключать, что вчерашний удар рф по Одессе был нацелен на делегацию Зеленского и Мицотакиса - Жовква

Российский ракетный удар по Одессе мог быть направлен против делегаций президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса, взорвавшись всего в 500 метрах от них.