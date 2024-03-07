Центр Херсона вкотре під ударом армії рф - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстрілюють центр і один з районів Херсона, мешканців закликають залишатися в укритті
Російські війська обстрілюють центральну частину та Корабельний район міста Херсон, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російська армія криє вогнем центральну частину та Корабельний район Херсона! Перебувайте у безпечних місцях! Бережіть себе!
На Херсонщині 60-річний чоловік підірвався на російській міні - ОВА 07.03.24, 15:57 • 24234 перегляди